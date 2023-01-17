Кондюрин Иосиф Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Рождение ребёнка
1715
Сын: Кондюрин Михаил Иосифович
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно