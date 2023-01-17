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Кондюрин Иосиф Леонтьевич

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Место рождения

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Кондюрин Леонтий Кондратьевич

Мать: Кондюрина Наталья Лукояновна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Кондюрин Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Евстафьевна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Кондюрин Иван Иосифович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Евстафьевна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Кондюрин Иван Иосифович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Евстафьевна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Кондюрин Семен Иосифович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Евстафьевна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Евстафьевна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Анна Евстафьевна

Место жительства
Неизвестно
Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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