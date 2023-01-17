Кондюрин Леонтий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1676
Дата смертиДо 1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Рождение ребёнка
1688
Сын: Кондюрин Дмитрий Леонтьевич
Мать ребёнка: Кондюрина Наталья Лукояновна
Рождение ребёнка
1696
Сын: Кондюрин Иосиф Леонтьевич
Мать ребёнка: Кондюрина Наталья Лукояновна
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: Кондюрина Наталья Лукояновна
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Наталья Леонтьевна
Мать ребёнка: Кондюрина Наталья Лукояновна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Кондюрин Лукьян Леонтьевич
Мать ребёнка: Кондюрина Наталья Лукояновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондюрин Родион Леонтьевич
Мать ребёнка: Кондюрина Наталья Лукояновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1747