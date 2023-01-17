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Кондюрин Леонтий Кондратьевич

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Место рождения

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1676

Дата смерти

До 1747

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Кондюрин Кондратий Сидорович

Мать: Кондюрина Анна Андреевна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1688

Сын: Кондюрин Дмитрий Леонтьевич

Мать ребёнка: Кондюрина Наталья Лукояновна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1696

Сын: Кондюрин Иосиф Леонтьевич

Мать ребёнка: Кондюрина Наталья Лукояновна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Кондюрин Яков Леонтьевич

Мать ребёнка: Кондюрина Наталья Лукояновна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Наталья Леонтьевна

Мать ребёнка: Кондюрина Наталья Лукояновна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Кондюрин Лукьян Леонтьевич

Мать ребёнка: Кондюрина Наталья Лукояновна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондюрин Родион Леонтьевич

Мать ребёнка: Кондюрина Наталья Лукояновна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Наталья Лукояновна

Место жительства
Неизвестно
Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1747
Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
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