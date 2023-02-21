Кондюрина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1656

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Кондюрин Леонтий Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Кондратий Сидорович

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1681

Сын: Кондюрин Тихон Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Кондратий Сидорович

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1683

Сын: Кондюрин Семен Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Кондратий Сидорович

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1697

Сын: Кондюрин Павел Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Кондратий Сидорович

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1701

Сын: Кондюрин Кондратий Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Кондратий Сидорович

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Кондратий Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно