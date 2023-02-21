Кондюрина Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1656
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1676
Сын: Кондюрин Леонтий Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Кондратий Сидорович
Рождение ребёнка
1681
Сын: Кондюрин Тихон Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Кондратий Сидорович
Рождение ребёнка
1683
Сын: Кондюрин Семен Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Кондратий Сидорович
Рождение ребёнка
1697
Сын: Кондюрин Павел Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Кондратий Сидорович
Рождение ребёнка
1701
Сын: Кондюрин Кондратий Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Кондратий Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно