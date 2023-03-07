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Кондюрин Кондратий Кондратьевич

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Место рождения

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1701

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Кондюрин Кондратий Сидорович

Мать: Кондюрина Анна Андреевна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Кондюрин Матвей Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Кондюрин Афанасий Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Кондюрин Макар Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1757
Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
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