Кондюрин Кондратий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1701
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Рождение ребёнка
1721
Сын: Кондюрин Матвей Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Кондюрин Афанасий Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Кондюрин Макар Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1757