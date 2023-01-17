Кондюрина Анна Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Анна Евстафьевна

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Место рождения

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Кондюрин Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Кондюрин Иосиф Леонтьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Кондюрин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Кондюрин Иосиф Леонтьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Кондюрин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Кондюрин Иосиф Леонтьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Кондюрин Семен Иосифович

Отец ребёнка: Кондюрин Иосиф Леонтьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Кондюрин Иосиф Леонтьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Иосиф Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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