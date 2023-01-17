Кондюрина Анна Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Кондюрин Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Кондюрин Иосиф Леонтьевич
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Кондюрин Иосиф Леонтьевич
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Кондюрин Иосиф Леонтьевич
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Кондюрин Иосиф Леонтьевич
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Кондюрин Иосиф Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно