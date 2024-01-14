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Матрона Егоровна
Матрона Егоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1763
Дата смерти
После 1834
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Алексей
Около 1740 г.р.
Дети
Иван
Около 1792 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын:
Иван
Отец ребёнка:
Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Алексей
Смерть
После 1834
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