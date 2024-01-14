Матрона Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Иван

Отец ребёнка: Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей

Смерть
После 1834
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