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Иван
Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1792
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Алексей
Около 1740 г.р.
Мать
Матрона Егоровна
Около 1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец:
Алексей
Мать:
Матрона Егоровна
Смерть
Неизвестно
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