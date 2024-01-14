Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Около 1824

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1716 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.
Около 1763 г.р.

Дети

Около 1764 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Иван

Мать: Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Евдокия Матфеевна

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Иван

Мать ребёнка: Евдокия Матфеевна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Иван

Мать ребёнка: Матрона Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Матфеевна

Смерть
Около 1824
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