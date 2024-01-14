Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиОколо 1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Иван
Мать: Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Евдокия Матфеевна
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Иван
Мать ребёнка: Евдокия Матфеевна
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Иван
Мать ребёнка: Матрона Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Матфеевна
Смерть
Около 1824