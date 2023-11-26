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Пучинкин Ефрем Григорьев

Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Пученкин (Пучинкин) Григорий Михайлов

Мать: Пучинкина Агафья Яковлевна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучинкина Екатерина Зеновьевна

Место жительства
1834
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 85 поз 8-й рев-198
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пучинкина Евдокия Ефремовна

Мать ребёнка: Пучинкина Екатерина Зеновьевна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 159 поз 10 рев-208, поз 9 рев - 230
Смерть
Неизвестно

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