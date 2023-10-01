Пучинкина Екатерина Зеновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пучинкина Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Пучинкин Ефрем Григорьев
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 159 поз 10 рев-208, поз 9 рев - 230
Смерть
Неизвестно