Пучинкина Екатерина Зеновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучинкина Екатерина Зеновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучинкин Ефрем Григорьев

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пучинкина Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Пучинкин Ефрем Григорьев

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 159 поз 10 рев-208, поз 9 рев - 230
Смерть
Неизвестно

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