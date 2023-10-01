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Пучинкина Агафья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пученкин (Пучинкин) Григорий Михайлов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пучинкина Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Пученкин (Пучинкин) Григорий Михайлов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Пучинкин Ефрем Григорьев

Отец ребёнка: Пученкин (Пучинкин) Григорий Михайлов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1834
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 85 поз 8-й рев-198
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 159 поз 10 рев-208, поз 9 рев - 230
Смерть
Неизвестно

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