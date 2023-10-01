Пучинкина Агафья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пучинкина Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Пученкин (Пучинкин) Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Пученкин (Пучинкин) Григорий Михайлов
Место жительства
1834
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 85 поз 8-й рев-198
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 159 поз 10 рев-208, поз 9 рев - 230
Смерть
Неизвестно