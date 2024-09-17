Якуничева (Лебедева) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якуничева (Лебедева) Дарья Яковлевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: Лебедев Яков Петрович

Мать: Лебедева Евдокия Ефремовна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
02.01.1882

Сын: Дунаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 20
Рождение ребёнка
14.06.1883

Сын: Кашин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 19
Рождение ребёнка
24.07.1884

Сын: Дунаев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 30
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Дочь: (Дунаева) Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1885

Дочь: (Дунаева) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 23
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Дочь: (Дунаева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.07.1886

Дочь: (Дунаева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1886 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.161-214об. | 20
Рождение ребёнка
20.08.1890

Дочь: (Дунаева) Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 36
Рождение ребёнка
16.03.1892

Дочь: (Дунаева) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 9
Рождение ребёнка
03.01.1895

Дочь: Карпулина (Якуничева) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 47
Рождение ребёнка
03.11.1897

Дочь: Кашина (Якуничева) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1897 год | 37
Смерть
После 1927
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 20

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