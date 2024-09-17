Якуничева (Лебедева) Дарья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Лебедев Яков Петрович
Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич
Сын: Кашин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич
Сын: Дунаев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич
Дочь: (Дунаева) Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич
Дочь: (Дунаева) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич
Дочь: (Дунаева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич
Дочь: (Дунаева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич
Дочь: (Дунаева) Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич
Дочь: (Дунаева) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич
Дочь: Карпулина (Якуничева) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич
Дочь: Кашина (Якуничева) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Кашин Василий Яковлевич