Карпулина (Якуничева) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпулина (Якуничева) Евгения Васильевна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1855 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1895

Отец: Кашин Василий Яковлевич

Мать: Якуничева (Лебедева) Дарья Яковлевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 47
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Крещение
04.01.1895
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 47
Смерть
Неизвестно

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