Карпулина (Якуничева) Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1895
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 47
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Крещение
04.01.1895
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 47
Смерть
Неизвестно