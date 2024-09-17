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Кашин Александр Васильевич

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.06.1883

Дата смерти

21.07.1883

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1855 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1883

Отец: Кашин Василий Яковлевич

Мать: Якуничева (Лебедева) Дарья Яковлевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 19
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
15.06.1883
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 19
Смерть
21.07.1883
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 28

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