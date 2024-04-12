Колпакова (Торопченова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.02.1835
Дата смерти05.04.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1835
Бракосочетание
11.01.1860
Рождение ребёнка
30.03.1861
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Колпаков Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
30.03.1861
Сын: Колпаков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Колпаков Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
06.11.1862
Отец ребёнка: Колпаков Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
30.06.1865
Сын: Колпаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Колпаков Михаил Матвеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.1867
Причина смерти: родами