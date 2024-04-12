Колпакова (Торопченова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова (Торопченова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

11.02.1835

Дата смерти

05.04.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1835

Отец: Торопченов Иван Ефимович

Мать: Торопченова Евдокия Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
11.01.1860

Муж: Колпаков Михаил Матвеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1861

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Колпаков Михаил Матвеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1861

Сын: Колпаков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Колпаков Михаил Матвеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1862

Сын: Колпаков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Колпаков Михаил Матвеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.1865

Сын: Колпаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Колпаков Михаил Матвеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
05.04.1867
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: родами
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