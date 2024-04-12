Колпаков Михаил Матвеев
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
11.01.1860
Рождение ребёнка
30.03.1861
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1861
Сын: Колпаков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1862
Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1865
Сын: Колпаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно