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Колпаков Михаил Матвеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
11.01.1860

Жена: Колпакова Евдокия Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1861

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1861

Сын: Колпаков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1862

Сын: Колпаков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.1865

Сын: Колпаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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