Шнейдер Варвара Евгениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнейдер Варвара Евгениевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1884

Сын: Шнейдер Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Шнейдер Николай Петрович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Шнейдер Николай Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.07.1888

Сын: Шнейдер Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Шнейдер Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнейдер Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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