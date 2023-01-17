Шнейдер Варвара Евгениевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1884
Сын: Шнейдер Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Шнейдер Николай Петрович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Шнейдер Николай Петрович
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.07.1888
Сын: Шнейдер Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Шнейдер Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно