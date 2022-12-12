Шнейдер Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнейдер Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1884

Сын: Шнейдер Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Шнейдер Варвара Евгениевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Шнейдер Варвара Евгениевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.07.1888

Сын: Шнейдер Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шнейдер Варвара Евгениевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнейдер Варвара Евгениевна

Смерть
Неизвестно
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