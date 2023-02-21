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Корниенко Сергей
Корниенко Сергей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.1985
Пол
Мужской
Отец
Корниенко Валерий
1952 г.р.
Мать
Корниенко (Пелевина) Ирина
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1985
Отец:
Корниенко Валерий
Мать:
Корниенко Ирина
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