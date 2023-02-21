Корниенко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1985

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1985

Отец: Корниенко Валерий

Мать: Корниенко Ирина

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