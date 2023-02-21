Корниенко (Пелевина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1957
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1957
Отец: Пелевин Сергей
Мать: Пелевина Елена
Рождение ребёнка
17.04.1978
Сын: Корниенко Анатолий (Антон)
Отец ребёнка: Корниенко Валерий
Рождение ребёнка
11.08.1981
Сын: Корниенко Олег
Отец ребёнка: Корниенко Валерий
пос. Каджером
Рождение ребёнка
15.12.1985
Сын: Корниенко Сергей
Отец ребёнка: Корниенко Валерий