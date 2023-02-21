Корниенко (Пелевина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко (Пелевина) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1957

Отец: Пелевин Сергей

Мать: Пелевина Елена

Рождение ребёнка
17.04.1978

Сын: Корниенко Анатолий (Антон)

Отец ребёнка: Корниенко Валерий

Рождение ребёнка
11.08.1981

Сын: Корниенко Олег

Отец ребёнка: Корниенко Валерий

пос. Каджером
Рождение ребёнка
15.12.1985

Сын: Корниенко Сергей

Отец ребёнка: Корниенко Валерий

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