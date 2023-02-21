Корниенко Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1952

Отец: Корниенко Василий

Мать: Кротюк Мокрения

Рождение ребёнка
17.04.1978

Сын: Корниенко Анатолий (Антон)

Мать ребёнка: Корниенко Ирина

Рождение ребёнка
11.08.1981

Сын: Корниенко Олег

Мать ребёнка: Корниенко Ирина

пос. Каджером
Рождение ребёнка
15.12.1985

Сын: Корниенко Сергей

Мать ребёнка: Корниенко Ирина

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