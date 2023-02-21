Корниенко Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1952
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1952
Отец: Корниенко Василий
Мать: Кротюк Мокрения
Рождение ребёнка
17.04.1978
Сын: Корниенко Анатолий (Антон)
Мать ребёнка: Корниенко Ирина
Рождение ребёнка
11.08.1981
Сын: Корниенко Олег
Мать ребёнка: Корниенко Ирина
пос. Каджером
Рождение ребёнка
15.12.1985
Сын: Корниенко Сергей
Мать ребёнка: Корниенко Ирина