Алатарцев Alatretsev Абрам Емельянович
Место рожденияРоссия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1855
Отец: Алатарцев Alatretsev Емельян Степанович
Мать: ?
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Мария Абрамовна
Мать ребёнка: ?
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1888
Сын: Алатарцева Alatretsev Василий Абрамович
Мать ребёнка: ?
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Алатарцева Alatretsev Тимофей Абрамович
Мать ребёнка: ?
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно