Алатарцев Alatretsev Абрам Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алатарцев Alatretsev Абрам Емельянович

Место рождения

Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Алатарцев Alatretsev Емельян Степанович

Мать: ?

Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Мария Абрамовна

Мать ребёнка: ?

Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1888

Сын: Алатарцева Alatretsev Василий Абрамович

Мать ребёнка: ?

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Алатарцева Alatretsev Тимофей Абрамович

Мать ребёнка: ?

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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