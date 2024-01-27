(Алатарцева Alatretsev) Мария Абрамовна
Место рожденияРоссия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1875
Отец: Алатарцев Alatretsev Абрам Емельянович
Мать: ?
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Богданов Bogdanoff Николай Семенович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Иванович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1899
Сын: Богданов Bogdanoff Алексей Семенович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Иванович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Иванович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно