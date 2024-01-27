(Алатарцева Alatretsev) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алатарцева Alatretsev) Мария Абрамовна

Место рождения

Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Алатарцев Alatretsev Абрам Емельянович

Мать: ?

Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Bogdanoff Семен Иванович

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Богданов Bogdanoff Николай Семенович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Иванович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Богданов Bogdanoff Алексей Семенович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Иванович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Иванович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно

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