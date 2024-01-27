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Богданов Bogdanoff Алексей Семенович

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Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Богданов Bogdanoff Семен Иванович

Мать: Мария Абрамовна

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1980
Селение Ново-Саратовка, ныне Азербайджан. Россия
В 1980 живет в Ново-Саратовке
Смерть
Неизвестно
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