Богданов Bogdanoff Алексей Семенович
Место рожденияРоссия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Богданов Bogdanoff Семен Иванович
Мать: Мария Абрамовна
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1980
Селение Ново-Саратовка, ныне Азербайджан. Россия
В 1980 живет в Ново-Саратовке
Смерть
Неизвестно