Алатарцева Alatretsev Василий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлатарцева Alatretsev Василий Абрамович

Алатарцева Alatretsev Василий Абрамович

avatar

Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Алатарцев Alatretsev Абрам Емельянович

Мать: ?

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Алатарцева Alatretsev Николай Васильевич

Мать ребёнка: ?

Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close