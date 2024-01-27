Алатарцева Alatretsev Василий Абрамович
Место рожденияРоссия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Алатарцев Alatretsev Абрам Емельянович
Мать: ?
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1913
Сын: Алатарцева Alatretsev Николай Васильевич
Мать ребёнка: ?
Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
Неизвестно