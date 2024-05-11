Влайков Дмитрий Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Влайков Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Влайков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Влайкова (Михайловская-Циблинская) Лидия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Влайкова (Михайловская-Циблинская) Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.05.1917

Дочь: Влайкова (Влайкова) Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Влайкова (Михайловская-Циблинская) Лидия Фёдоровна

Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно

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