Влайкова (Михайловская-Циблинская) Лидия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Влайков Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Влайков Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1917
Дочь: Влайкова (Влайкова) Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Влайков Дмитрий Николаевич
Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище, г. Калуга, Калужская область, Российская Федерация