Влайкова (Михайловская-Циблинская) Лидия Фёдоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Влайкова (Михайловская-Циблинская) Лидия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Влайков Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Влайков Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Влайков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
16.05.1917

Дочь: Влайкова (Влайкова) Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Влайков Дмитрий Николаевич

Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище, г. Калуга, Калужская область, Российская Федерация

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