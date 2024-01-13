Дерюгина Наталья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти27.03.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Балахонкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дерюгин Василий Федорович
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
12.07.1885
Сын: Дерюгин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Дерюгин Василий Федорович
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1895
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: от родов