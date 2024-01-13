Дерюгина Наталья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюгина Наталья Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

27.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Балахонкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дерюгин Василий Федорович

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
12.07.1885

Сын: Дерюгин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Дерюгин Василий Федорович

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерюгин Василий Федорович

Смерть
27.03.1895
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: от родов
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