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Дерюгин Владимир Васильевич

Место рождения

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

12.07.1885

Дата смерти

27.01.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1885

Отец: Дерюгин Василий Федорович

Мать: Дерюгина Наталья Ефремовна

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Крещение
14.07.1885
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Восприемники: Прокопий Федорович Дерюгин и Анастасия Макаровна
Смерть
27.01.1895
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
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