Дерюгин Владимир Васильевич
Место рождениясельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рождения12.07.1885
Дата смерти27.01.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1885
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Крещение
14.07.1885
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Восприемники: Прокопий Федорович Дерюгин и Анастасия Макаровна
Смерть
27.01.1895
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда