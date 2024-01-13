Балахонкина (Дерюгина) Анна Васильевна
Место рождениясельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
03.02.1895
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно