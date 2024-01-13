Балахонкина (Дерюгина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балахонкина (Дерюгина) Анна Васильевна

Место рождения

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Дерюгин Василий Федорович

Мать: Дерюгина Наталья Ефремовна

сельцо Покровка Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
03.02.1895

Муж: Балахонкин Дмитрий Федорович

Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно
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