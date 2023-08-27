Чекалкина Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкина Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

1891 г.р.
1894 г.р.
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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Чекалкин Егор Фёдорович

Отец ребёнка: Чекалкин Фёдор Куприянович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Чекалкин Фёдор Куприянович

Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалкин Фёдор Куприянович

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Фёдор Куприянович

Смерть
Неизвестно
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