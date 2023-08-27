Чекалкина Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Чекалкин Фёдор Куприянович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Чекалкин Фёдор Куприянович
Рождение ребёнка
1898
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекалкин Фёдор Куприянович
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно