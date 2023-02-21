(Чекалкина) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чекалкина) Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Чекалкин Фёдор Куприянович

Мать: Чекалкина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалкин Андриан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Андриановна

Отец ребёнка: Чекалкин Андриан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Андриановна

Отец ребёнка: Чекалкин Андриан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Василий Андрианович

Отец ребёнка: Чекалкин Андриан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Николай Андрианович

Отец ребёнка: Чекалкин Андриан Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Андриан Михайлович

Смерть
Неизвестно
Плотбище, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
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