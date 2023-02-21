(Чекалкина) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекалкин Андриан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Андриановна
Отец ребёнка: Чекалкин Андриан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Андриановна
Отец ребёнка: Чекалкин Андриан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Василий Андрианович
Отец ребёнка: Чекалкин Андриан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Николай Андрианович
Отец ребёнка: Чекалкин Андриан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Плотбище, Малмыжский муниципальный район, Кировская область