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Хвостов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Казачье, Краснинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

09.06.1855 ст.

Дата смерти

12.08.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1855 ст.

Отец: Хвостов Алексей Николаевич

Мать: Хвостова (Жемчужникова) Екатерина Лукинична

Казачье, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1884

Жена: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1886 ст.

Сын: Хвостов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна

Воронец, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Хвостова Иннокентия (Екатерина) Сергеевна

Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна

Воронец, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1889 ст.

Сын: Хвостов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна

Воронец, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Хвостов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна

Воронец, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Хвостова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна

Воронец, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Хвостов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна

Воронец, Елецкий уезд, Орловская губерния
Работа или профессия
С 06.02.1901 по 04.07.1903 ст.
Владимир, город Владимир, Владимирская область
вице-губернатор
Рождение ребёнка
1902

Сын: Хвостов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Работа или профессия
С 04.07.1903 по 01.06.1906 ст.
Пенза, город Пенза, Пензенская область
губернатор
Рождение ребёнка
1905

Сын: Хвостов Димитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
12.08.1906 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
погиб от взрыва бомбы на даче Столыпина на Аптекарском острове

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