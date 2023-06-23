Хвостов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1855 ст.
Дата смерти12.08.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1855 ст.
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
14.04.1886 ст.
Сын: Хвостов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Хвостова Иннокентия (Екатерина) Сергеевна
Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1889 ст.
Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Хвостова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Хвостов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна
Работа или профессия
С 06.02.1901 по 04.07.1903 ст.
вице-губернатор
Рождение ребёнка
1902
Сын: Хвостов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна
Работа или профессия
С 04.07.1903 по 01.06.1906 ст.
губернатор
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хвостов Димитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна
Смерть
12.08.1906 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
погиб от взрыва бомбы на даче Столыпина на Аптекарском острове