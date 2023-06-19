Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.11.1866 ст.
Дата смерти20.01.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
14.04.1886 ст.
Сын: Хвостов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Хвостова Иннокентия Сергеевна
Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1889 ст.
Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Хвостова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Хвостов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Хвостов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хвостов Димитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
20.01.1938
Вологда, город Вологда, Вологодская область
расстреляна