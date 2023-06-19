Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова (Унковская) Анастасия (Анна) Ивановна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

19.11.1866 ст.

Дата смерти

20.01.1938

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
1884

Муж: Хвостов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
14.04.1886 ст.

Сын: Хвостов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич

Воронец, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Хвостова Иннокентия Сергеевна

Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич

Воронец, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1889 ст.

Сын: Хвостов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич

Воронец, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Хвостов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич

Воронец, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Хвостова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич

Воронец, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Хвостов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич

Воронец, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Хвостов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Хвостов Димитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Хвостов Сергей Алексеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
20.01.1938
Вологда, город Вологда, Вологодская область
расстреляна