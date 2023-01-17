Пищулина (Морозова) Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Морозов Андрей Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1880
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.01.1889
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Пищулин Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.12.1889
Отец ребёнка: Пищулин Иван Петрович
Смерть
Неизвестно