Пищулина (Морозова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищулина (Морозова) Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Морозов Андрей Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1880

Муж: Пищулин Иван Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.01.1889

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Пищулин Иван Петрович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.12.1889

Сын: Пищулин Василий Иванович

Отец ребёнка: Пищулин Иван Петрович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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