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Пищулин Афанасий Иванович

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1882

Отец: Пищурин Иван Петров

Мать: Пищурина Надежда Андреева

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1902

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Пищулина Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
18.11.1919

Сын: Пищулин Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Пищулина Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищулина Наталья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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