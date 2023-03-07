Пищулин Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1882
Отец: Пищурин Иван Петров
Рождение ребёнка
01.12.1902
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Пищулина Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
18.11.1919
Сын: Пищулин Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Пищулина Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно