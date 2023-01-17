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Рагузин Владимир Константинович
Рагузин Владимир Константинович
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Место рождения
Кашин
, Кашинский, Тверская область
Дата рождения
1939
Дата смерти
2004
Пол
Мужской
Отец
Рагузин Константин Константинович
1912 г.р.
Мать
Рагузина София Николаевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Рагузин Константин Константинович
Мать:
Рагузина София Николаевна
Кашин
, Кашинский, Тверская область
Смерть
2004
Кашин
, Кашинский, Тверская область
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