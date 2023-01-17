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Рагузин Владимир Константинович

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Место рождения

Кашин, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Рагузин Константин Константинович

Мать: Рагузина София Николаевна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Смерть
2004
Кашин, Кашинский, Тверская область
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