Рагузин Константин Константинович
Место рождения
Дата рождения26.11.1912 ст.
Дата смерти20.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1912 ст.
Отец: Рагузин Константин Ильич
Мать: Рагузина Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Рагузин Владимир Константинович
Мать ребёнка: Рагузина София Николаевна
Кашин, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1942