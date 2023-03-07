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Рагузин Константин Константинович

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Место рождения

Васьянское, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.11.1912 ст.

Дата смерти

20.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1912 ст.

Отец: Рагузин Константин Ильич

Мать: Рагузина Юлия Васильевна

Васьянское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Рагузин Владимир Константинович

Мать ребёнка: Рагузина София Николаевна

Кашин, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рагузина София Николаевна

Смерть
20.02.1942
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