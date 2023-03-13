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Зайцевъ Ионъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Зайцевъ Иванъ

Мать: Зайцева Анна Афонасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Катерина

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Зайцева) Авдотья

Мать ребёнка: Зайцева Катерина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Зайцева) Агафья

Мать ребёнка: Зайцева Катерина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Зайцевъ Евсей

Мать ребёнка: Зайцева Катерина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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