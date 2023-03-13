Зайцевъ Ионъ
Место рождения
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Зайцевъ Иванъ
Мать: Зайцева Анна Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Катерина
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Зайцева) Авдотья
Мать ребёнка: Зайцева Катерина
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Зайцева) Агафья
Мать ребёнка: Зайцева Катерина
Рождение ребёнка
1815
Сын: Зайцевъ Евсей
Мать ребёнка: Зайцева Катерина