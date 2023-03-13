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Зайцевъ Иванъ

Место рождения

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Зайцевъ Антонъ

Мать: Зайцева Прасковья Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Анна Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Татьяна Осипова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Зайцевъ Ионъ

Мать ребёнка: Зайцева Анна Афонасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Зайцевъ Никита

Мать ребёнка: Зайцева Анна Афонасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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