Зайцевъ Иванъ
Место рожденияАрзамасский уездъ, д. Сурковъ
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Зайцевъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Анна Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Татьяна Осипова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Зайцевъ Ионъ
Мать ребёнка: Зайцева Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Зайцевъ Никита
Мать ребёнка: Зайцева Анна Афонасьева