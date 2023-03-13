Зайцева Прасковья Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Прасковья Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцевъ Антонъ

Рождение ребёнка
1732

Сын: Зайцевъ Василий

Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ

Рождение ребёнка
1735

Сын: Зайцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ

Рождение ребёнка
1740

Сын: Зайцевъ Петръ

Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ

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