Зайцева Прасковья Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1732
Сын: Зайцевъ Василий
Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1735
Сын: Зайцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Зайцевъ Петръ
Отец ребёнка: Зайцевъ Антонъ