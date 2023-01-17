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Григоренко Синклитикия Стефанова

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Место рождения

Молодецкое, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Молодецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.10.1902

Сын: Григоренко Онуфрий Анисимович

Отец ребёнка: Григоренко Онисим Лукианович

Молодецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.11.1907

Сын: Григоренко Дмитрий Анисимович

Отец ребёнка: Григоренко Онисим Лукианович

Молодецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.07.1910

Сын: Григоренко Михаил Анисимович

Отец ребёнка: Григоренко Онисим Лукианович

Молодецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.09.1913

Сын: Григоренко Ульян Онисьевич

Отец ребёнка: Григоренко Онисим Лукианович

Молодецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
17.06.1916

Дочь: Баранова Евсеевич Нина Анисимовна

Отец ребёнка: Григоренко Онисим Лукианович

Молодецкое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоренко Онисим Лукианович

Смерть
Неизвестно
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