Баранова Евсеевич (Григоренко) Нина (Антонина) Анисимовна
Место рожденияМолодецкое
Дата рождения17.06.1916
Дата смерти02.02.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1916
Молодецкое
Рождение ребёнка
29.05.1940
Дочь: Кулакова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Кулаков Алексей Яковлевич
Де-Кастри, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1992
Ташкент