Баранова Евсеевич (Григоренко) Нина (Антонина) Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Евсеевич (Григоренко) Нина (Антонина) Анисимовна

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Место рождения

Молодецкое

Дата рождения

17.06.1916

Дата смерти

02.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1916

Отец: Григоренко Онисим Лукианович

Мать: Григоренко Синклитикия Стефанова

Молодецкое
Рождение ребёнка
29.05.1940

Дочь: Кулакова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Кулаков Алексей Яковлевич

Де-Кастри, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Алексей Яковлевич

Смерть
02.02.1992
Ташкент
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