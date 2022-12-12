Григоренко Онисим Лукианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригоренко Онисим Лукианович

Григоренко Онисим Лукианович

avatar

Место рождения

Молодецкое, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Молодецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.10.1902

Сын: Григоренко Онуфрий Анисимович

Мать ребёнка: Григоренко Синклитикия Стефанова

Молодецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.11.1907

Сын: Григоренко Дмитрий Анисимович

Мать ребёнка: Григоренко Синклитикия Стефанова

Молодецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.07.1910

Сын: Григоренко Михаил Анисимович

Мать ребёнка: Григоренко Синклитикия Стефанова

Молодецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.09.1913

Сын: Григоренко Ульян Онисьевич

Мать ребёнка: Григоренко Синклитикия Стефанова

Молодецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
17.06.1916

Дочь: Баранова Евсеевич Нина Анисимовна

Мать ребёнка: Григоренко Синклитикия Стефанова

Молодецкое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григоренко Синклитикия Стефанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close