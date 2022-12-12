Григоренко Онисим Лукианович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1902
Сын: Григоренко Онуфрий Анисимович
Мать ребёнка: Григоренко Синклитикия Стефанова
Рождение ребёнка
15.11.1907
Сын: Григоренко Дмитрий Анисимович
Мать ребёнка: Григоренко Синклитикия Стефанова
Рождение ребёнка
02.07.1910
Сын: Григоренко Михаил Анисимович
Мать ребёнка: Григоренко Синклитикия Стефанова
Рождение ребёнка
13.09.1913
Сын: Григоренко Ульян Онисьевич
Мать ребёнка: Григоренко Синклитикия Стефанова
Рождение ребёнка
17.06.1916
Дочь: Баранова Евсеевич Нина Анисимовна
Мать ребёнка: Григоренко Синклитикия Стефанова
Молодецкое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно