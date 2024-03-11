Килимчук Петр Г. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килимчук Петр Г.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1911

Сын: Киринчук Михаил Петрович

Мать ребёнка: Лесновская Казимира М.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Килимчук Михалина

Мать ребёнка: Лесновская Казимира М.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килимчук Иван Петрович

Мать ребёнка: Лесновская Казимира М.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килимчук П. Петрович

Мать ребёнка: Лесновская Казимира М.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Килимчук Анна Петровна

Мать ребёнка: Лесновская Казимира М.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Килимчук Евдокия (Дуня) Петровна

Мать ребёнка: Лесновская Казимира М.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесновская Казимира М.

Смерть
Неизвестно
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