Килимчук Петр Г.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1911
Мать ребёнка: Лесновская Казимира М.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Килимчук Михалина
Мать ребёнка: Лесновская Казимира М.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лесновская Казимира М.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Килимчук П. Петрович
Мать ребёнка: Лесновская Казимира М.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Килимчук Анна Петровна
Мать ребёнка: Лесновская Казимира М.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Килимчук Евдокия (Дуня) Петровна
Мать ребёнка: Лесновская Казимира М.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесновская Казимира М.
Смерть
Неизвестно