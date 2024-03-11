Лесновская Казимира М. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛесновская Казимира М.

Лесновская Казимира М.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1911

Сын: Киринчук Михаил Петрович

Отец ребёнка: Килимчук Петр Г.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Килимчук Михалина

Отец ребёнка: Килимчук Петр Г.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килимчук Иван Петрович

Отец ребёнка: Килимчук Петр Г.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килимчук П. Петрович

Отец ребёнка: Килимчук Петр Г.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Килимчук Анна Петровна

Отец ребёнка: Килимчук Петр Г.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Килимчук Евдокия (Дуня) Петровна

Отец ребёнка: Килимчук Петр Г.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Килимчук Петр Г.

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close