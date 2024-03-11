Лесновская Казимира М.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1911
Отец ребёнка: Килимчук Петр Г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Килимчук Михалина
Отец ребёнка: Килимчук Петр Г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Килимчук Петр Г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Килимчук П. Петрович
Отец ребёнка: Килимчук Петр Г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Килимчук Анна Петровна
Отец ребёнка: Килимчук Петр Г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Килимчук Евдокия (Дуня) Петровна
Отец ребёнка: Килимчук Петр Г.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Килимчук Петр Г.
Смерть
Неизвестно