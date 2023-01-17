Костинова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1834
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Костинова Наталья Федотовна
Отец ребёнка: Костинов Федот Леонович
Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно