Костинова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинова Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1834

Муж: Костинов Федот Леонович

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Костинова Наталья Федотовна

Отец ребёнка: Костинов Федот Леонович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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