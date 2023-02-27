Рогозин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Рогозин Фома

Мать: (Рогозина) Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Варвара

Место жительства
Неизвестно
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: (Рогозина) Варвара

Рождение ребёнка
1834

Сын: Рогозин Никита

Мать ребёнка: (Рогозина) Варвара

Смерть
Неизвестно

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