(Рогозина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Иван

Рождение ребёнка
1834

Сын: Рогозин Никита

Отец ребёнка: Рогозин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Иван

Место жительства
Неизвестно
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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