(Рогозина) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Иван
Рождение ребёнка
1834
Сын: Рогозин Никита
Отец ребёнка: Рогозин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Иван
Место жительства
Неизвестно
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно