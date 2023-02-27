Рогозин Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Ефросинья
Рождение ребёнка
1788
Сын: Рогозин Никита
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья
Рождение ребёнка
1797
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья
Рождение ребёнка
1802
Сын: Рогозин Яков
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Рогозин Никита
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья