Рогозин Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Фома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Ефросинья

Рождение ребёнка
1788

Сын: Рогозин Никита

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья

Рождение ребёнка
1797

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья

Рождение ребёнка
1802

Сын: Рогозин Яков

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Рогозин Никита

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья

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